Trump "ikke bekymret" over at Kina gjennomfører skarpskytingsøvelser nær Taiwan

USAs president Donald Trump sa at han "ikke er bekymret" over Kinas militærøvelser rundt Taiwan, til tross for at 27 missiler ble avfyrt i nærliggende farvann og dusinvis av krigsfly, skip og kystvaktfartøyer deltok. Trump understreket sitt sterke forhold til Kinas leder Xi Jinping, og bemerket at Xi ikke hadde informert ham om øvelsene.

Øvelsene, som Beijing har kalt "Justice Mission 2025", inkluderte rakettoppskytinger nærmere Taiwans hovedøy enn ved tidligere øvelser, og noen av dem gikk inn i Taiwans tilstøtende sone. Kinesiske tjenestemenn beskrev operasjonene som simuleringer av en havneblokade, ubåt- og maritime angrep og en test av sjø-luft-koordinering.

Taiwan fordømte øvelsene, og president Lai Ching-te kalte dem uansvarlige og hevdet at øya ville forsvare sin suverenitet. Forsvarsminister Wellington Koo la til at øvelsene hadde som mål å svekke Taiwans militærvesen og skape intern splittelse. Øvelsene kan også ses på som en advarsel til Japan, etter at japanske myndigheter har sagt seg villige til å gripe inn hvis Kina angriper Taiwan.

Øvelsene følger etter at USA nylig godkjente et våpensalg til Taiwan verdt 11 milliarder dollar, og markerer den sjette store kinesiske øvelsen rettet mot øya siden 2022, noe som gjenspeiler Beijings doble strategi for å lokke og skremme Taipei.