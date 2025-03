Trump innvilger én måneds tollettelser til noen bilprodusenter

HQ

I et trekk som fikk bilaksjene til å stige kraftig, kunngjorde president Donald Trump at han innvilger en måneds fritak fra tollen på 25 % på kanadiske og meksikanske biler, forutsatt at de overholder de nordamerikanske frihandelsreglene (via Reuters).

Avgjørelsen, som kommer midt i pågående handelskamper, gir en livline til Detroits største bilprodusenter - Ford, General Motors og Stellantis - hvis produksjonslinjer i stor grad er avhengige av forsyningskjeder på tvers av landegrensene.

Mens Trump signaliserte en vilje til å vurdere lignende unntak for andre produkter, gjorde han det klart at hans bredere handelsoffensiv fortsatt er i full kraft, med henvisning til fortsatt bekymring over fentanylsmugling.

De midlertidige lettelsene bidro i liten grad til å dempe spenningene mellom USA, Canada og Mexico, og kanadiske myndigheter antydet mulige represalier, mens Mexico utforsket alternative kjøpere av råolje i Europa og Asia.

I mellomtiden tyder økonomiske indikatorer i USA på at usikkerheten rundt tollsatsene allerede har begynt å sette sine spor, med avtagende jobbvekst og økende bekymring i næringslivet over uforutsigbarheten i Det hvite hus' politikk.

Markedene reagerte med forsiktig optimisme, og bilaksjene kom seg opp igjen, mens de bredere indeksene slet med å riste av seg den siste tidens volatilitet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.