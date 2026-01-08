Trump inviterer Colombias Petro til Det hvite hus etter tidligere militære trusler

HQ

USAs president Donald Trump sa onsdag at det legges til rette for at Colombias president Gustavo Petro kan besøke Det hvite hus, noe som markerer et kraftig diplomatisk skifte bare noen dager etter at Trump så ut til å lufte tanken om en militæraksjon mot Colombia.

De to lederne snakket sammen på telefon (deres første samtale siden Trumps uttalelser i helgen), og Trump beskrev samtalen som respektfull og sa at han "satte pris på samtalen og tonen". Trump sa at han så frem til å møte Petro "i nær fremtid" i Det hvite hus, selv om det ikke er satt noen spesifikk dato.

Bare noen dager tidligere hadde Trump sagt til journalister at en amerikansk militæroperasjon med fokus på Colombia "høres bra ut for meg" etter Washingtons kontroversielle raid i Venezuela, som fjernet president Nicolás Maduro fra makten. Kommentaren utløste alarm i Bogotá og i hele regionen, særlig etter at Trump beskyldte Petros regjering for å legge til rette for ulovlige narkotikastrømmer.

Forholdet mellom Washington og Bogotá har vært anspent siden Trump kom tilbake til makten i 2025. USA inndro Petros visum og innførte sanksjoner mot ham og flere embetsmenn i fjor på grunn av skarpe uenigheter om narkotikabekjempelse og bredere regionalpolitikk.

Petro hyllet samtalen som hjertelig og sa at han oppfordret til å gjenoppta dialogen mellom de to landene under et møte i Bogotá, selv om noen colombianere protesterte mot Trumps tidligere trusler, noe som gjenspeiler den vedvarende uroen selv om begge sider signaliserer vilje til å gjenopprette båndene.