Trump inviterer teknologigiganter til middag i Det hvite hus uten Musk

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump forbereder seg på å være vertskap for noen av de mest innflytelsesrike personene innen teknologi på en middag i Det hvite hus denne torsdagen, med ledere fra Apple, Microsoft, Meta, Google, Oracle og andre store selskaper som skal delta.

Samlingen, som holdes i Rose Garden, er en del av en bredere satsing på utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, der flere ledere (som Bill Gates, Tim Cook og Mark Zuckerberg) forventes å bli med i en ny arbeidsgruppe ledet av førstedame Melania Trump.

Selv om gjestelisten inneholder et bredt spekter av industriledere, er det ett fravær som skiller seg ut: Elon Musk, en tidligere alliert av Trump som brøt med presidenten tidligere i år. Det gjenstår å se hvilken rolle dette møtet vil spille, så følg med for ytterligere oppdateringer.