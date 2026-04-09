Trump irettesetter NATO på grunn av Iran i møte med Rutte

Donald Trump har kritisert NATO og sagt at alliansen "sviktet" under Iran-krigen, da han møtte generalsekretær Mark Rutte i Det hvite hus.

Ifølge Det hvite hus mener Trump at NATO ikke ga tilstrekkelig støtte under den amerikansk-israelske kampanjen mot Iran, et standpunkt som har ført forholdet til europeiske allierte til et kritisk punkt. Den amerikanske presidenten har gjentatte ganger advart om at han kan komme til å trekke seg ut av alliansen, og har beskrevet den som ineffektiv i krisetider.

Møtet kommer kort tid etter at Washington gikk med på en to uker lang våpenhvile med Iran, en beslutning som har redusert spenningen noe, men som har avdekket dyp splittelse blant NATO-medlemmene.

Rutte, som har opprettholdt et pragmatisk forhold til Trump, var ventet å fokusere på å gjenopprette samarbeidet, inkludert innsatsen for å stabilisere de globale energimarkedene og sikre gjenåpningen av Hormuzstredet.