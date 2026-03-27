Trump kaller britiske hangarskip for "leketøy" i sin siste NATO-kritikk

Donald Trump har avfeid britiske hangarskip som "leketøy", og kritiserer Storbritannia og andre NATO-allierte for deres begrensede engasjement i krigen mot Iran.

I entale i Det hvite hus sa Trump at han hadde bedt Storbritannia om ikke å bruke hangarskipene sine, og la til at de "ikke var de beste" sammenlignet med USAs kapasiteter.

Kommentarene markerer en ytterligere belastning i forholdet til Keir Starmer, som tidligere har nektet å tillate at britiske baser brukes til offensive angrep mot Iran.

Trump sa at han var "svært skuffet" over NATO-allierte, og beskyldte dem for å ønske å delta i konflikten først etter at kampene er over.

Storbritannia har i stedet valgt en mer forsiktig tilnærming, med utplassering av marinefartøyer i regionen og fokus på defensive tiltak.