Trump kaller Brussel-boten mot Musk for "slem": Europa er på vei i "dårlige retninger"

USAs president Donald Trump kritiserte EUs bot på 120 millioner euro mot Elon Musks sosiale medieplattform X, og kalte den "a nasty one" og stilte spørsmål ved hvordan myndighetene kunne rettferdiggjøre boten.

Boten, som ble utstedt i forrige uke i henhold til EU's Digital Services Act (DSA), viser til brudd på blant annet ufullstendig reklametransparens, utilstrekkelig forskertilgang til offentlige data og villedende design i Xs system for betalingsbekreftelse.

"En stygg en... Jeg skjønner ikke hvordan de kan gjøre det."

Trump sa at han forventet en fullstendig rapport om EUs beslutning senere mandag og uttrykte bekymring over Europas regulatoriske retning. "Jeg ser ikke hvordan de kan gjøre det," sa han og la til at Musk ikke hadde kontaktet ham for å få hjelp.

Musk hadde tidligere avvist boten på X, kalt avgjørelsen "bullshit" og understreket at " ytringsfrihet er selve grunnfjellet i demokratiet." Amerikanske tjenestemenn, deriblant utenriksminister Marco Rubio og FCC-leder Brendan Carr, fordømte også tiltaket som et angrep på amerikanske selskaper.