Da USAs president Donald Trump svarte journalister under et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron 24. februar, avsto han fra å kalle Russlands president Vladimir Putin for diktator, en merkelapp han nylig hadde brukt om Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.

Trump forklarte at han ikke bruker slike begreper uten videre, og ga ingen klar holdning til Putins lederskap. Dette står i kontrast til innlegget han skrev i sosiale medier 19. februar, der han omtalte Zelenskij som en "diktator" fordi han nektet å avholde valg, til tross for at Ukrainas grunnlov forbyr valg under unntakstilstand.

Trumps uttalelser var et ekko av russisk propaganda, noe som vekker bekymring for hans tilnærming til globalt diplomati. I mellomtiden forbereder Trump et møte med Zelenskij for å sluttføre en mineralavtale verdt 500 milliarder dollar, til tross for at avtalen har blitt kritisert som en "koloniavtale" av tidligere ukrainske tjenestemenn. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Trumps utenrikspolitikk vil utvikle seg de neste ukene.