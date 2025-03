Trump kan revurdere bistanden til Ukraina hvis fredssamtalene går fremover, sier Det hvite hus

HQ

President Donald Trump kan komme til å oppheve det nåværende stoppet for militær og økonomisk bistand til Ukraina, men bare hvis fredsforhandlingene lykkes og man blir enige om tillitsskapende tiltak, ifølge Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz (via Reuters).

Waltz nevnte at dersom disse kritiske skrittene blir tatt, vil presidenten seriøst vurdere å gjenoppta bistanden, men at den vil være betinget av konkrete fremskritt i forhandlingene og tillitsskapende tiltak. Etter hvert som situasjonen utvikler seg, er administrasjonen fortsatt forsiktig, med klar vekt på diplomati og fred før ytterligere forpliktelser inngås.

For de som vil vite nøyaktig hva han sa, her er hva han sa: "Jeg tror at hvis vi kan få disse forhandlingene i havn og komme videre mot disse forhandlingene, og faktisk legge noen tillitsskapende tiltak på bordet, så vil presidenten vurdere å oppheve denne pausen."