Trump knytter Grønland til Nobels fredspris: Følte seg ikke lenger forpliktet til å tenke "bare på fred"

Donald Trump har knyttet sine eskalerende trusler om å ta kontroll over Grønland til at han ikke har vunnet Nobels fredspris, ifølge et oppsiktsvekkende brev som USAs president har sendt til Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

I brevet, hvis autentisitet ble bekreftet av Støre mandag (via VG), skrev Trump at han etter å ha blitt forbigått i konkurransen om prisen ikke lenger følte seg forpliktet til å tenke "utelukkende på fred".

Vi vet ikke hvordan dette kan ha påvirket Trumps beslutning om å presse på for territoriet (i realiteten sannsynligvis ingenting), men uttalelsene kommer samtidig som Trump intensiverer presset mot Grønland og truer med toll mot åtte europeiske allierte.

"Med tanke på at landet deres bestemte seg for ikke å gi meg Nobels fredspris for å ha stoppet åtte kriger PLUS, føler jeg ikke lenger en forpliktelse til å tenke utelukkende på fred", sa Trump, og la til at han nå kunne "tenke på hva som er godt og riktig" for USA.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre svarte med å si at han hadde "tydelig forklart, også til Trump, det som er velkjent: Prisen deles ut av en uavhengig Nobelkomité". Og selv om prisen gis bort(slik María Corina Machado gjorde), kan ikke statusen som Nobels fredsprisvinner overføres...