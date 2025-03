Trump kritiserer portrettet sitt i Colorados Capitol

HQ

Siste nytt om USA . Donald Trump har bedt om at et portrett av ham som er utstilt i Colorado State Capitol, fjernes, og hevder at det er blitt forvrengt med vilje. Maleriet, som er laget av den britiske kunstneren Sarah Boardman, ble avduket i 2019.

Trump uttrykte sin misnøye med portrettet på sosiale medier, og beskrev det som det verste han noen gang har sett, og hevdet videre at det var forvrengt med vilje. Han kritiserte også Boardman og antydet at hennes kunstneriske ferdigheter hadde blitt dårligere med alderen.

Presidenten, som talte på vegne av mange misfornøyde Colorado-innbyggere, oppfordret guvernør Jared Polis til å fjerne det kontroversielle verket, og hevdet at det ikke representerte ham på en korrekt måte. Foreløpig gjenstår det å se om portrettet vil bli fjernet fra Capitol.