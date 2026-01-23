Trump krever "full tilgang" til Grønland, mens NATO oppfordrer til sterkere tilstedeværelse i Arktis

HQ

President Donald Trump sa torsdag at han hadde sikret USA total og permanent tilgang til Grønland gjennom en rammeavtale som er diskutert med NATO, noe som har fått europeiske ledere til å vurdere hvordan de vil reagere på den økende bekymringen for sikkerheten i Arktis. Kunngjøringen kom etter at Trump trakk seg fra tidligere tolltrusler mot Europa og utelukket å innta øya med makt, noe som lettet det som hadde truet med å bli et stort brudd i de transatlantiske båndene.

Trump beskrev den nye avtalen som "mye mer sjenerøs overfor USA" og lovet "total tilgang" uten noen slutt eller tidsbegrensning, men detaljene er fortsatt knappe. Danmark og Grønland understreket at suvereniteten ikke ville bli kompromittert. Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen ønsket dialog velkommen, men insisterte på at territoriell integritet og folkeretten ikke er gjenstand for forhandlinger. "Vi kan ikke krysse de røde linjene", sa han i Nuuk.

NATOs generalsekretær Mark Rutte sa at de allierte må øke sin tilstedeværelse i Arktis for å motvirke potensielle trusler fra Russland og Kina. Kilder med kjennskap til diskusjonene sa at rammeverket også kunne omfatte restriksjoner på kinesiske og russiske investeringer på Grønland, mens de nøyaktige vilkårene for USAs militære tilgang fortsatt ville bli forhandlet med Danmark og Grønland. Rutte la til at NATOs øverstkommanderende ville utarbeide de operative detaljene "i løpet av noen måneder".

Europeiske ledere uttrykte forsiktighet. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sa at episoden på Grønland hadde "vært et hardt slag" mot forholdet mellom USA og EU, mens Finlands president Alexander Stubb og Storbritannias statsminister Keir Starmer etterlyste koordinerte tiltak for å styrke sikkerheten i Arktis. Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev situasjonen som alvorlig, men bemerket at det var gjort fremskritt i diskusjonen om felles sikkerhet i regionen...