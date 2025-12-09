Trump kritiserer europeiske ledere: Europa er en "forfallende" gruppe nasjoner ledet av "svake" mennesker

HQ

President Donald Trump kom med en flengende kritikk av europeiske ledere i et omfattende intervju med Politico for bare noen timer siden, der han kalte dem "svake" og anklaget Europa for ikke å håndtere migrasjon og Russland-Ukraina-konflikten.

Trump beskrev kontinentet som "forfallende" og antydet at uten strengere grensepolitikk vil noen europeiske stater "ikke lenger være levedyktige land". Dette kommer nesten samtidig som han kritiserte Brussel for å ha gitt Musk en bot.



Han pekte ut Londons borgermester Sadiq Khan som en "katastrofe" og la skylden for valget av ham på innvandring. Trump uttrykte også beundring for europeiske politikere på den harde høyresiden, som Ungarns statsminister Viktor Orbán, og antydet at han ville fortsette å støtte kandidater som er på linje med hans visjon for Europa.

Trump om andre saker:

I Ukraina-krigen ga Trump ingen trygghet til europeiske allierte, og hevdet at Russland hadde overtaket og kritiserte deres fredsinnsats. Han gjentok sin oppfordring til nyvalg i Ukraina, samtidig som han fremmet et utkast til fredsplan som han sa at Zelenskyj ennå ikke hadde gjennomgått.

Presidenten diskuterte også innenrikspolitiske spørsmål, deriblant økonomi, helsevesen og høyesterett, og holdt en stridslysten tone, men hevdet at han hadde fått gjennomslag i økonomiske spørsmål til tross for velgernes bekymring over levekostnadene. For mer, se hele intervjuet her.