Trump kritiserer Iran for tankskipavgifter i Hormuzstredet: "Det bør de ikke være"

USAs president Donald Trump har sagt at Iran ikke bør innføre avgifter på oljetankere som passerer gjennom Hormuzstredet, midt i den pågående spenningen etter den skjøre våpenhvilen i regionen.

I et innlegg på Truth Social hevdet Trump at det fantes rapporter om at Teheran forsøkte å ta betalt for transitt gjennom den strategiske vannveien. "Det bør de ikke gjøre, og hvis de gjør det, bør de slutte nå", skrev han.

Kommentarene kommer samtidig som den globale skipsfarten gjennom stredet fortsatt er sterkt forstyrret, og trafikken er fortsatt langt under normalt nivå til tross for våpenhvilen som ble kunngjort tidligere denne uken.

Iran-tilknyttede industrikilder har antydet at et potensielt bompengesystem kan bli innført som et ledd i arbeidet med å opprettholde kontrollen over stengselet, selv om vestlige tjenestemenn har avvist tanken om å betale slike avgifter.

Trump antydet også at oljestrømmen ville gjenopptas "med eller uten hjelp fra Iran", uten å gi ytterligere detaljer.