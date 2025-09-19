Trump kritiserer TV-kanalene og foreslår at "lisensen bør tas fra dem" "De gir meg bare dårlig publisitet og presse. Jeg mener, de får en lisens. Jeg synes kanskje lisensen deres burde tas fra dem."

I går fikk vi nyheten om at ABC hadde fjernet "Jimmy Kimmel Live" fra sendeskjemaet på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Så fikk vi nyheten om at amerikanske programledere hadde gått sammen for å forsvare Jimmy Kimmel. Nå har USAs president Donald Trump stilt spørsmål ved om noen TV-kanaler bør beholde lisensene sine. Trump tok opp saken med journalister på Air Force One torsdag, på vei tilbake fra et statsbesøk i Storbritannia. "Jeg har lest et sted at nettverkene var 97 prosent mot meg, igjen, 97 prosent negative, og likevel vant jeg lett i fjorårets valg", sa presidenten. "De gir meg bare dårlig publisitet og presse. Jeg mener, de får en lisens. Jeg synes kanskje lisensen deres burde tas fra dem." Hva synes du om dette? WASHINGTON, DC - 09. JUNI: USAs president Donald Trump svarer på spørsmål fra medlemmer av Invest America Roundtable i State Dinning Room i Det hvite hus den 09. juni 2025 i Washington DC. // Shutterstock