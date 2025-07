Trump kunngjør 19 % toll på import fra Indonesia

HQ

Siste nytt om USA og Indonesia . USA har inngått en ny handelsavtale med Indonesia, som innfører en tollsats som er nesten dobbelt så høy som den nåværende på innkommende varer, samtidig som den gir full tilgang for amerikansk eksport.

"De kommer til å betale 19 %, og vi kommer ikke til å betale noe ... vi kommer til å ha full tilgang til Indonesia, og vi har et par av disse avtalene som kommer til å bli kunngjort", sa USAs president Donald Trump utenfor Det ovale kontor.

Trump kunngjorde deretter på sin Truth Social-plattform at Indonesia hadde samtykket til å kjøpe amerikanske energivarer til en verdi av 15 milliarder dollar, amerikanske landbruksprodukter til en verdi av 4,5 milliarder dollar og 50 Boeing-fly, selv om det ikke ble oppgitt noen spesifikk tidslinje.

Tiltaket, som er en del av Trumps bredere innsats for å omforme de globale handelsvilkårene, kommer bare uker før en viktig tidsfrist som kan føre til at tollsatsene øker over hele linjen. I mellomtiden er EU i ferd med å ferdigstille sin egen liste over gjengjeldelsestoll, mens forhandlingene med Washington fortsatt er anspente.