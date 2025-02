Trump kunngjør 25 % stål- og aluminiumstoll på mandag

HQ

I sitt siste trekk for å omforme USAs handelspolitikk kunngjorde Donald Trump at all import av stål og aluminium nå vil bli ilagt en tilleggstoll på 25 % på toppen av eksisterende tollsatser, noe som markerer en betydelig opptrapping av hans økonomiske agenda.

I et nylig intervju om bord på Air Force One på vei til Super Bowl avslørte Trump at de nye tollsatsene ville bli offisielt kunngjort mandag, og at ytterligere gjensidige tollsatser ville komme senere i uken for å matche satsene som er innført av andre land.

Beslutningen reiser spørsmål om eksisterende handelsunntak for viktige leverandører som Canada, Mexico og EU, samtidig som industriledere forbereder seg på potensielle gjengjeldelsestiltak. Stålproduksjonen i USA har tidligere fått et løft under Trumps første runde med tariffer, men har senere gått ned på grunn av endringer i det globale markedet, særlig på grunn av Kinas dominans.

Trump har også lagt press på Canada og Mexico for å få dem til å styrke grensesikkerheten eller bli ilagt ytterligere handelsstraffer innen 1. mars, og spenningen mellom USAs nærmeste økonomiske allierte er i ferd med å nå nye høyder. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de globale markedene og handelspartnerne vil reagere på Trumps siste tollstrategi.