Trump kunngjør at Russland og Ukraina er enige om umiddelbare våpenhvileforhandlinger Til tross for Trumps oppfordring til umiddelbare forhandlinger, signaliserer Moskva at det trengs mer tid.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . Etter separate samtaler med Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskij mandag, hevdet USAs president Donald Trump at Ukraina og Russland har blitt enige om å gjenoppta forhandlingene om våpenhvile.

Mens Kiev ønsket fornyet kontakt velkommen, understreket Moskva at det ikke var satt noen tidsfrist, og at det fortsatt er betydelige forskjeller. Europeiske ledere fortsetter å presse på for umiddelbar handling, men Trump velger å avvente nye sanksjoner i håp om fremgang. Washington Dc, USA, 1. mai 2025: President Donald Trump går fra det ovale kontor til en ventende marine en for å dra til University of Alabama for å tale // Shutterstock