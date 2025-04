Trump kunngjør et forsvarsbudsjett på 1 000 milliarder dollar for 2026

HQ

Siste nytt om USA . Under et pressemøte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu avslørte president Donald Trump denne uken et forsvarsbudsjett på 1 000 milliarder dollar for 2026, og signaliserte dermed at han er fast bestemt på å styrke USAs militærmakt.

Det foreslåtte budsjettet, som innebærer en økning på nesten 12 % fra dagens nivå, blir omtalt som det største i USAs historie. Trump understreket at denne økningen vil sikre at landet har en uovertruffen militær styrke i årene som kommer.

Selv om noen av midlene forventes å komme fra innsparinger som følge av effektiviseringskutt, står forslaget overfor utfordringer, blant annet når det gjelder å balansere forsvarsutgiftene med andre føderale prioriteringer, så det gjenstår å se hvordan denne planen vil påvirke det bredere finanspolitiske landskapet.