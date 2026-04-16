Trump kunngjør våpenhvile mellom Israel og Libanon: "Begge sider ønsker å se fred"

HQ

President Donald Trump kunngjorde nettopp at Israel og Libanon har blitt enige om en 10-dagers våpenhvile, som begynner kl. 17.00 EST (2100 GMT).

Kunngjøringen kom i et par innlegg på Truth Social, der Trump sa at han hadde hatt "utmerkede samtaler" med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Libanons president Joseph Aoun. Han spesifiserte ikke i sitt første innlegg hvilken dag våpenhvilen skulle tre i kraft, selv om en amerikansk tjenestemann, som uttaler seg anonymt, bekreftet at den ville begynne torsdag.

"Begge sider ønsker å se FRED, og jeg tror det vil skje, raskt!" erklærte han på Truth Social.

Trump legger til at han har bedt visepresident JD Vance, utenriksminister Marco Rubio og formannen for Joint Chiefs of Staff, Dan Caine, om å samarbeide med begge regjeringer for å finne en varig løsning. I et oppfølgingsinnlegg sa han at han ville invitere Netanyahu og Aoun til Det hvite hus for "meningsfulle samtaler."

Kunngjøringen kommer samtidig som regionen fortsatt er spent. Så sent som torsdag ble det fortsatt rapportert om angrep i Libanon, med synlig røyk over Nabatieh i sør. Det gjenstår å se om den ti dager lange pausen holder (og hvilket rammeverk som eventuelt vil følge), så følg med for ytterligere oppdateringer.