Trump kunngjør våpenleveranser til Ukraina gjennom NATO

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump bekreftet torsdag at USAs våpen vil nå Ukraina via NATO i en ny strategi som er ment å dele det økonomiske ansvaret med allierte. Her er hva han sa.

"Vi sender våpen til NATO, og NATO betaler for disse våpnene, 100 prosent. Så det vi gjør, er at våpnene som sendes ut, går til NATO, og så kommer NATO til å gi disse våpnene (til Ukraina), og NATO betaler for disse våpnene."

I forkant av en planlagt tale om Russland avslørte Trump at alliansen vil dekke hele kostnaden for forsendelsene. Dette er den første direkte militærhjelpen til Ukraina som er godkjent under hans administrasjon, noe som signaliserer et skifte i tonen etter tidligere kritikk av Ukrainas pengebruk.