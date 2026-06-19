Trump kunngjorde at Apple og Intel jobber med å utvikle og produsere chips i USA

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USAs president Donald Trump har kunngjort på Truth Social at Apple og Intel skal inngå et samarbeid om å produsere chips i USA. Saken er at ledelsen i Intel ikke var klar over denne forhastede avsløringen, slik Tweak Town rapporterer.

Apple og Intel har vært i forhandlinger i flere måneder, men statusen på disse forhandlingene er fortsatt uklar. Verken Apple eller Intel har kommentert saken offentlig etter kunngjøringen. Det ser altså ut til at de involverte selskapene ikke var klare til å bekrefte en slik avtale. Apple utvikler fortsatt sine egne prosessorer, og Intel vil utelukkende fungere som kontraktprodusent.

Nå gjenstår det bare å vente på at Apple og Intel kommer med en offisiell bekreftelse.