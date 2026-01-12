Trump kutter Venezuelas livline til Cuba

HQ

Donald Trump sa søndag at ingen venezuelansk olje eller økonomisk støtte vil få lov til å nå Cuba, noe som økte presset på den kommuniststyrte øya kraftig og oppfordret landets ledere til å inngå en avtale med Washington. Tiltaket følger en streng amerikansk oljeblokade mot Venezuela etter at president Nicolás Maduro ble tatt til fange tidligere denne måneden.

Venezuela har vært Cubas største energileverandør, og leverte rundt 26 500 fat råolje og drivstoff per dag i fjor, omtrent halvparten av øyas oljemangel. Shippingdata viser at ingen venezuelanske laster har blitt sendt til Cuba siden USAs intervensjon, noe som har forsterket frykten for stadig flere strømbrudd og drivstoffmangel.

Miguel Díaz-Canel // Shutterstock

Cubas president Miguel Díaz-Canel avviste Trumps advarsel og insisterte på at Cuba ikke ville la seg tvinge. "Cuba er en fri, uavhengig og suveren nasjon", sa han, og la til at landet var forberedt på å "forsvare hjemlandet til siste blodsdråpe". Utenriksminister Bruno Rodríguez sa at Havanna hadde rett til å importere drivstoff fra enhver villig leverandør.

Etter hvert som Venezuelas forsyninger tørker inn, har Mexico dukket opp som en begrenset alternativ oljekilde, selv om volumene fortsatt er små. Trusselen om å miste Venezuelas støtte kommer samtidig som Cuba står overfor alvorlige strømbrudd, mangel på mat og medisiner og en stadig dypere økonomisk krise som har ført til rekordstor utvandring fra øya.