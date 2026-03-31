Trump langer ut mot allierte: "Begynn å lære deg å kjempe for deg selv" og "skaff deg din egen olje"

Mens eksplosjoner lyste opp himmelen over Isfahan og amerikanske krigsfly fortsatte bombardementet av iranske mål, vendte Donald Trump tirsdag skytset mot et annet mål: USAs nærmeste allierte.

I et innlegg på Truth Social fortalte den amerikanske presidenten land som Storbritannia at de måtte "begynne å lære seg å kjempe for seg selv", og oppfordret dem til å bygge opp "motet" til å seile til Hormuzstredet og rett og slett ta drivstoff for seg selv. "Iran er i bunn og grunn desimert. Den vanskelige delen er gjort. Gå og hent deres egen olje!" konkluderte han.

Som Trump uttalte (via Truth Social):

Alle de landene som ikke kan få tak i flydrivstoff på grunn av Hormuzstredet, som Storbritannia, som nektet å bli involvert i halshuggingen av Iran, jeg har et forslag til dere: Nummer 1, kjøp fra USA, vi har rikelig, og nummer 2, bygg opp litt forsinket mot, dra til stredet og bare TA DET. Dere må begynne å lære dere å kjempe for dere selv, USA vil ikke være der for å hjelpe dere lenger, akkurat som dere ikke var der for oss. Iran er i bunn og grunn desimert. Den vanskelige delen er gjort. Gå og hent deres egen olje!

Utbruddet kom samtidig som forsvarsminister Pete Hegseth erklærte at de kommende dagene ville bli "avgjørende" i en konflikt som nå er en måned gammel, og advarte om at Iran hadde "nesten ingenting" de kunne gjøre militært for å stoppe det som var i vente.

Hegseth insisterte på at samtalene med Iran fortsatt er "aktive og blir stadig sterkere", men etterlot liten tvetydighet om reserveplanen. "Vi ville foretrekke å få til en avtale", sa han. "Men i mellomtiden vil vi forhandle med bomber."