Trump langer ut mot Meloni og sier han er "sjokkert" over den italienske lederen

Donald Trump har kritisert Giorgia Meloni og sagt at han er "sjokkert" over hennes handlinger i et plutselig brudd med en av sine nærmeste europeiske allierte.

I en kommentar til en italiensk avis beskyldte Trump Meloni for å mangle mot og for ikke å støtte USAs innsats i Midtøsten, særlig når det gjelder gjenåpningen av Hormuzstredet. Han antydet også at hun var uvillig til å konfrontere Irans kjernefysiske ambisjoner.

Kritikken kommer etter Melonis offentlige irettesettelse av Trump på grunn av hans angrep på pave Leo XIV, som hun kalte " uakseptabelt". Hennes holdning markerte et sjeldent avvikende standpunkt etter måneder med tett samkjøring med Washington.

Italienske tjenestemenn stilte seg raskt bak Meloni. Utenriksminister Antonio Tajani sa at landet fortsatt var forpliktet til alliansen med USA, men understreket at slike partnerskap må være basert på gjensidig respekt og åpenhet.

Utvekslingen signaliserer en dypere kløft mellom de to lederne i en tid med økt geopolitisk spenning, der krigen som involverer Iran og forstyrrelser i den globale energiforsyningen legger ytterligere press på de transatlantiske forbindelsene.