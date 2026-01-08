Trump lanserer et rekordhøyt militærbudsjett på 1,5 mrd. dollar for 2027 (opp fra 900 mrd. dollar i 2026)

HQ

Donald Trump har bedt om et amerikansk militærbudsjett på 1,5 billioner dollar i 2027, et dramatisk sprang fra de 901 milliarder dollar som ble godkjent for 2026, noe som vil markere den største økningen i forsvarsutgifter siden Koreakrigen.

I et innlegg på Truth Social sa Trump at tallet ble satt etter konsultasjoner med lovgivere og kabinettets tjenestemenn, og hevdet at "farlige tider" krevde et langt større Pentagon. Forslaget kommer midt i USAs aggressive aksjoner i utlandet og fornyet snakk om å bruke militærmakt til å omforme globale sikkerhetsprioriteringer.

Markedene reagerte raskt. Aksjene i de største forsvarsleverandørene steg i etterhandelen, og investorene satset på en flom av nye kontrakter hvis Kongressen godkjente planen.

Trump insisterer på at økningen vil bli betalt med tollinntekter og ikke vil øke statsgjelden, noe analytikere har stilt spørsmål ved. Uavhengige estimater tyder på at planen kan øke USAs gjeld med billioner av dollar i løpet av det neste tiåret, selv om tollsatsene forblir på plass.