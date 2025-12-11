Trump lanserer "gullkort" til en million dollar

HQ

Trump har lansert Trump Gold Card, en ny immigrasjonsordning som tilbyr raskere opphold i USA (og etter hvert statsborgerskap) til utlendinger som betaler minst 1 million dollar. Trump markedsførte kortet på nettet og kalte det en "direkte vei til statsborgerskap" for kontrollerte søkere og et verktøy for å holde på de beste globale talentene i USA.

På programmets nettside står det at avgiften på 1 million dollar i seg selv fungerer som bevis på at søkeren vil " være til vesentlig nytte" for landet. Bedrifter som sponser arbeidere, må betale 2 millioner dollar, mens et kommende "platinakort" på 5 millioner dollar vil omfatte spesielle skattelettelser. Alle søkere må også betale et behandlingsgebyr på 15 000 dollar, som ikke kan refunderes.

Demokratene har kritisert ordningen for å favorisere de velstående, i motsetning til tradisjonelle green cards, som er åpne for et bredere spekter av innvandrere. Trump hevder at programmet vil tiltrekke seg høytlønnede fagfolk og jobbskapere.

Lanseringen av Gold Card kommer midt i en tid preget av aggressive tiltak mot innvandring: stigende visumavgifter, massedeportasjoner, en pause i søknader fra land som er omfattet av Trumps innreiseforbud, og et nytt gebyr på 100 000 dollar for mange H-1B-søkere i utlandet.