Trump lanserer ny konto i sosiale medier for å utfordre falske nyheter

HQ

Trump-administrasjonen har lansert en ny konto på sosiale medier for å holde mediene ansvarlige for det de hevder er falske nyheter. Rapid Response 47-kontoen på X ble lansert med et budskap som støtter presidentens America First-agenda, og lover å slå tilbake mot det de kaller partiske og villedende narrativer fra mediene. Ifølge en ledende GOP-strateg signaliserer dette trekket tøffe tider for nyhetsmedier som Trump lenge har kritisert. Presidenten har ofte vært i konflikt med medieorganisasjoner og stemplet dem som leverandører av falske nyheter, og den nye kontoen kan ses på som en forlengelse av denne kampen. Lanseringen kommer bare en uke etter at Trumps andre periode begynte, og teamet hans sier at det er gode nyheter for amerikanerne, men dårlige nyheter for de falske nyhetsmediene.

Hva synes du om dette nye initiativet?

Shutterstock

Dette er en annonse: