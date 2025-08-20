Trump lanserer TikTok-konto før avgjørelsen om plattformens fremtid

HQ

nald Trump har offisielt lansert sin TikTok-konto denne uken, og la ut en kort video der han hilser millioner av amerikanske brukere gjennom den kinesiske appen med mer enn 170 millioner brukere i USA.

Den nye kontoen, @whitehouse, gikk live tirsdag kveld med en innledende video som viser bilder av Trump mens han erklærer: "Jeg er din stemme". Deretter lyder bildeteksten "Amerika, vi er TILBAKE! Hva skjer TikTok?"

Dette skjer samtidig som den kinesisk-eide plattformen står overfor et pågående press for å selge sin virksomhet i USA, med tidsfrister som gjentatte ganger har blitt forlenget av den nåværende administrasjonen (noe som har fått kritikk fra enkelte lovgivere).

Selv om TikTok fortsatt er under lupen på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, legger Det hvite hus vekt på å bruke plattformen til å vise frem regjeringens prestasjoner. Den nye kontoen fikk raskt titusenvis av følgere i løpet av få timer etter at den ble lansert.