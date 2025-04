Trump legger troppekostnader på bordet i handelssamtaler med Asia

HQ

Siste nytt om USA . President Trump visker nok en gang ut skillelinjene mellom forsvar og handel, og signaliserer at kostnadene ved å opprettholde amerikanske tropper i Japan og Sør-Korea kan bli et forhandlingskort i hans press for å få til nye tollavtaler.

Til tross for at Tokyo og Seoul insisterer på å skille sikkerhetsspørsmål fra økonomiske forhandlinger, ser Trump ut til å være innstilt på en mer transaksjonell tilnærming, der økonomiske bidrag for militær tilstedeværelse knyttes sammen med handelspolitiske resultater.

Dette har skapt uro hos begge de allierte, som til sammen huser 78 500 amerikanske soldater og ser på dem som et avskrekkende middel mot regionale trusler som Kina og Nord-Korea. Sør-Korea er for tiden inne i en politisk overgangsperiode, og Japan har en avtale som utløper i 2027.

Embetsmenn i begge land virker skeptiske til pressetaktikken, som mange analytikere beskriver som en del av Trumps bredere visjon om å rekalibrere allianser til fordel for amerikanske interesser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.