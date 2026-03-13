Trump lemper sanksjonene mot russisk olje som et midlertidig tiltak

HQ

President Donald Trump utstedte fredag en 30-dagers dispensasjon som gjør det mulig for land å kjøpe russisk olje og petroleumsprodukter som for øyeblikket befinner seg til sjøs, med sikte på å dempe den kraftige økningen i de globale energiprisene som er forårsaket av den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Dispensasjonen kommer etter at konflikten har blokkert viktige skipsleder i Hormuzstredet, som omtrent en femtedel av verdens olje strømmer gjennom, og skapt det Det internasjonale energibyrået kaller den største forstyrrelsen i oljeforsyningen i historien.

Til tross for den midlertidige lettelsen er oljeprisen fortsatt høy. Referanseindeksen for Brent-olje lå på rundt 99,50 dollar fatet i den tidlige europeiske handelen, noe som er en liten nedgang, men likevel en økning på nesten 40 % siden konflikten startet. Bensin- og dieselprisene i USA stiger i takt med de globale råoljeprisene, og den gjennomsnittlige dieselprisen nådde 4,89 dollar per gallon (den høyeste siden desember 2022), noe som øker presset på forbrukere over hele verden.

Avtalen er ment å frigjøre russisk olje som allerede er i transitt, noe som vil bidra til å stabilisere markedene uten å øke produksjonen andre steder umiddelbart. Energianalytikere bemerker at beslutningen kan avhjelpe flaskehalser i forsyningen på kort sikt, men at det fortsatt vil være forstyrrelser på lengre sikt ettersom Iran fortsetter å angripe skipsfart og energiinfrastruktur i Golfen. Trump understreket at selv om USA vil fortsette sine militære operasjoner i Iran, vil lettelser i de russiske oljesanksjonene bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av konflikten på energimarkedene.