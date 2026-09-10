Trump lover 5 000 dollar til hver voksen amerikaner dersom republikanerne vinner mellomvalget

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«Hei Amerika, jeg skal bli pengene-presidenten. Hver og en av dere skal få én milliard dollar hver, slik at dere alle kan bli rike.»

Det er en replikk fra sesong 2 av tegneserien «Smiling Friends», der den klønete presidenten Jimble desperat prøver å vinne litt oppslutning fra folket. Det har absolutt ingenting å gjøre med den nåværende amerikanske presidenten Donald Trump, som har tilbudt voksne amerikanere 5 000 dollar hver dersom republikanerne vinner det kommende mellomvalget.

«Hvis republikanerne vinner både Representantenes hus og Senatet, vil jeg utbetale et utbytte på 5 000 dollar til hver eneste voksne borger i USA,» sa Trump på det republikanske partiets aller første landsmøte under en presidentperiode (via BBC News).

«Vi vil ikke at dere skal dra til Canada for å bruke pengene. Vi vil ikke at dere skal dra til Kina eller Tyskland. Dere må bruke pengene i USA,» la Trump til, uten å gi ytterligere detaljer om hvordan bruken av pengene skal overvåkes, eller hvor de nødvendige 1,3 billioner dollarene til å finansiere et slikt utbytte skal komme fra.

Demokratene har kritisert tilbudet som et «tomt løfte». Visepresident JD Vance har sagt at han ikke ser på tilbudet som en kontroversiell idé, og at det ville være mulig å utbetale utbyttet til voksne amerikanere fordi «USAs president faktisk står opp mot både utenlandske selskaper og utenlandske land som har utnyttet amerikanske arbeidere».

Mellomvalgene skal avholdes i november i år.