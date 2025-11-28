Trump lover å "sette en permanent pause" i migrasjonen fra "tredjeverdensland" etter skyteepisoden i Washington DC

HQ

Trump har sagt at hans administrasjon vil "permanent pause" migrasjon fra det han kalte "tredjeverdensland", og kunngjorde et omfattende skifte i USAs innvandringspolitikk etter at et medlem av nasjonalgarden døde i skytingen nær Det hvite hus. Skytteren, en afghansk statsborger, kom til USA i 2021 under et gjenbosettingsprogram som ble lansert etter USAs tilbaketrekning fra Afghanistan.

Trump sa at frysingen ville omfatte saker som ble godkjent under Biden-administrasjonen, og lovet å avslutte føderale ytelser til alle ikke-borgere. Han sa også at han planlegger å "denaturalisere" migranter som anses å undergrave den innenlandske stabiliteten, og deportere dem som anses å utgjøre en offentlig belastning eller sikkerhetsrisiko.

"Permanent stanse" migrasjon fra "tredjeverdensland"

Det hvite hus og USAs immigrasjonsmyndigheter kommenterte ikke kunngjøringen. Tidligere på dagen sa tjenestemenn fra Homeland Security at Trump hadde beordret en gjennomgang av asylsaker godkjent under Biden og grønne kort utstedt til statsborgere fra 19 land.

Tjenestemenn bekreftet at den mistenkte, Rahmanullah Lakanwal (29), kom lovlig inn i landet i 2021 og ble innvilget asyl i år. Saken har allerede fått myndighetene til å stanse behandlingen av innvandringsforespørsler fra afghanske statsborgere.

Trump sa at hans bredere strategi vil fokusere på å redusere det han beskrev som "illegale og forstyrrende befolkningsgrupper", og la til at "omvendt migrasjon" vil være en del av planen. Hans administrasjon har allerede økt deportasjonsoperasjonene i storbyene, og ferske data fra ICE viser at mer enn to tredjedeler av de internerte ikke er straffedømt.