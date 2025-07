Trump lover Patriot-missiler til Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Søndag kunngjorde USAs president Donald Trump planer om å sende Patriot-luftvernsystemer til Ukraina, og sa at Russlands president Vladimir Putin "snakker pent, men så bomber han alle om kvelden".

"Vi vil sende dem Patriots, som de sårt trenger, for Putin har virkelig overrasket mange mennesker. Han snakker pent, og så bomber han alle om kvelden. Men det er et lite problem der. Jeg liker det ikke", sa Trump til journalister.

Med henvisning til at EU skal dekke kostnadene for missilene, la Trump til: "Vi kommer i utgangspunktet til å sende dem en rekke svært sofistikerte militære enheter. De kommer til å betale oss 100 % for det, og det er slik vi vil ha det."

Selv om han ikke spesifiserte mengden, understreket Trump at EU vil refundere USA fullt ut for utstyret. Dette skjer samtidig som tonen hans overfor Russlands president Vladimir Putin blir stadig mer kritisk midt i de fastlåste våpenstillstandssamtalene.