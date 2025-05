Trump misbruker bilder fra Kongo for å underbygge falske påstander om Sør-Afrika Bildet som ble vist til Ramaphosa under et møte i Det hvite hus, var i virkeligheten fra konflikten i Kongo.

HQ Siste nytt om USA og Sør-Afrika . Under et møte i Det ovale kontor med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa presenterte USAs president Donald Trump et bilde av likposer som angivelig bevis på massedrap på hvite sørafrikanske bønder.

Dette kan interessere deg: Trump i konflikt med Ramaphosa om grunnløse påstander.

Nå vet vi imidlertid at bildet stammer fra en Reuters-video som dokumenterer en massebegravelse i Kongo etter et M23-opprørsangrep. Forvekslingen har vakt kritikk og reist spørsmål om påliteligheten til kildene som ble brukt til å støtte Trumps påstander. Cyril Ramaphosa og Donald Trump // Shutterstock