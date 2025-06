Trump misfornøyd med Netanyahu over angrep etter våpenhvileavtale

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs president Donald Trump har rettet sterk kritikk mot Israel for å ha iverksatt umiddelbare luftangrep etter kunngjøringen om en våpenhvile mellom Israel og Iran. Her er hva Trump sa:



"Jeg likte ikke at Israel angrep rett etter at vi hadde inngått avtalen. De trengte ikke å avlaste, og jeg likte ikke det faktum at gjengjeldelsen var veldig sterk."



"For å være helt ærlig, så losset Israel mye, og nå hører jeg at Israel bare gikk ut fordi de følte seg krenket av én rakett som ikke landet noe sted. Det er ikke det vi ønsker."



"Så snart vi hadde inngått avtalen, kom Israel ut og slapp en mengde bomber som jeg aldri har sett maken til før. Den største ladningen vi har sett. Jeg er ikke fornøyd med Israel."



I en tale til journalister sa Trump at han var misfornøyd med omfanget av og tidspunktet for Israels militære respons, som han hevdet undergravde våpenhvilen. Han beskyldte også begge sider for å opptre hensynsløst, mens Iran benektet enhver provokasjon og Israel påberopte seg brudd.

