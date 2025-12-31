Trump Mobile forsinker lanseringen av $ 499 "Made-in-USA" gull-smarttelefon

HQ

Trump-familiens virksomhet har utsatt lanseringen av sin gullfargede smarttelefon T1 til 499 dollar, med henvisning til forsyningsforstyrrelser forårsaket av den nylige nedstengningen av den amerikanske regjeringen.

Trump Mobile ble lansert under Trump-organisasjonens lisensavtale, og hadde lovet at enheten ville bli levert innen utgangen av 2025. T1, som markedsføres som "stolt amerikansk", er rettet mot å konkurrere med Apple og Samsung, til tross for at de fleste smarttelefoner som selges i USA produseres i utlandet. Kunder som forhåndsbestilte håndsettet hadde allerede betalt 100 dollar i depositum.

T1 // Shutterstock

Prosjektet, som drives av Donald Trumps sønner Donald Jr. og Eric, er en del av en bredere innsats for å tjene penger på familiens politiske merkevare, i tillegg til Trump-merkede klokker, fottøy, bibler og telekommunikasjonstjenester. T1 kommer også med et månedlig abonnement på 47,45 dollar, som refererer til Trumps posisjon som USAs 47. president.

Det er fortsatt uklart hvor enheten til slutt vil bli produsert, ettersom den innenlandske smarttelefonproduksjonen er begrenset. Trump Mobiles inntog i elektronikk- og telekommunikasjonsbransjen reiser spørsmål om potensielle interessekonflikter, gitt det føderale tilsynet med den sterkt regulerte bransjen. Foreløpig er den nøyaktige lanseringsdatoen for T1 fortsatt usikker, og selskapet advarer om ytterligere forsinkelser inn i 2026.