Trump Mobile T1-telefonen er bare en HTC U24 Pro med litt gullmaling

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Trump Mobile er på vei, og det ser ut til at Trump Mobile T1 Phone til 499 dollar er en identisk klone av HTC U24 Pro fra 2024, som rapportert av Android Headlines.

Telefonen er produsert i Kina, og den gullmalte telefonen har samme interne arkitektur som HTC U24 Pro, men med et litt større – og langsommere ladende – 5 000 mAh-batteri som eneste funksjonelle forskjell.

Trump Mobile ble annonsert for nesten et år siden, og nå har Trump Mobile T1-telefonen begynt å bli sendt ut til de som forhåndsbestilte den (samt til enkelte mediefolk). Telefonen markedsføres ikke som «Made in the USA».

Trump Mobile hevdet opprinnelig at målet var å lage en enhet produsert i USA. Men som det viser seg, er den designet og produsert av en kinesisk produsent. Produsenten henter det meste av enhetens deler fra Kina. Og for å gjenspeile dette har Trump Mobile endret formuleringene på nettsiden sin til å si at de bygger telefonen med amerikanske verdier.

Trumps enhet har et gullfarget ytre, et amerikansk flagg på baksiden og en høyttalergrill med syv sirkulære hull i stedet for seks pilleformede. Til tross for mangelen på ny maskinvare selges Trump Mobile T1 Phone til omtrent samme pris som HTC-enheten da den ble lansert for to år siden.