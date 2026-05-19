Trump Mobiles vilkår og betingelser er noe for seg selv

Trump Mobile kommer. Ifølge administrerende direktør Pat O'Brien begynner faktisk telefonene å sendes ut neste uke. Men her er tingen: i henhold til deres egne vilkår og betingelser har de ikke en forpliktelse til å sende noe, som rapportert av Mashable.

Vilkårene sier eksplisitt at "Trump Mobile garanterer ikke at: Enheten vil bli kommersielt utgitt", at "produksjonen vil starte eller fortsette", eller at "levering vil skje innen en bestemt tidsramme".

I løpet av det siste året har Trump Mobile akseptert innskudd på $ 100 på telefonen, med løftet om at å betale den prisen ville "låse inn kampanjeprisen på din T1-telefon" på $ 499 for tidlige brukere. Men i henhold til de siste vilkårene og betingelsene gir et depositum på $ 100 deg bare en mulighet til å kjøpe en telefon, hvis den noen gang kommer ut. Og hvis den gjør det, sier vilkårene også at den ikke trenger å koste 499 dollar.

"Et forhåndsbestillingsinnskudd gir bare en betinget mulighet hvis Trump Mobile senere velger, etter eget skjønn, å tilby enheten for salg. Depositumet låser ikke prisen --- Priser og kampanjevilkår kan endres når som helst før kjøpet."

Og for å gjøre ting virkelig interessant, må det sies noe om spesifikasjonene og andre funksjoner på telefonen.

"Enhetsspesifikasjoner, funksjoner, programvare, maskinvarekomponenter, lagringskapasitet, medfølgende tilbehør, farger og konfigurasjoner kan endres før endelig salg. Bilder, prototyper, betademonstrasjoner og markedsføringsgjengivelser er kun illustrative og gjenspeiler ikke nødvendigvis de endelige produksjonsenhetene."

Så hva kan vi lære av alt dette? Trump Mobile kommer ut neste uke, eller kanskje ikke i det hele tatt, eller kanskje senere. Kanskje.