Trump møter forsvarsledere på fredag for å øke USAs våpenproduksjon

Trump skal møte ledere fra store forsvarsbedrifter på fredag i et forsøk på å få fart på våpenproduksjonen og fylle opp de amerikanske lagrene som brukes i krigen mot Iran. Ifølge Defense News er det ventet at ledere fra firmaer som Lockheed Martin, RTX Corporation og L3Harris Technologies vil delta.

Møtet kommer i kjølvannet av en ordre som ble undertegnet tidligere i år, og som presser forsvarsleverandører til å utvide produksjonskapasiteten. Selskaper som ikke klarer å nå produksjonsmålene, kan bli pålagt å legge frem gjenopprettingsplaner eller risikere å miste statlig støtte.

Samtalene kommer samtidig som USA fortsetter sin militære kampanje kjent som Operation Epic Fury, der tusenvis av missiler og ammunisjon har blitt brukt i angrep over hele Iran. Tjenestemenn sier at USA fortsatt har tilstrekkelig med presisjonsvåpen til de pågående operasjonene, til tross for det raske tempoet i konflikten...