Trump får kritikk for Napoleon-sammenligning midt i rettsstrid

Donald Trump er i hardt vær etter å ha påkalt Napoleon i et innlegg i sosiale medier ved å si at "den som redder sitt land, bryter ingen lover", et sitat som tilskrives den franske keiseren.

Uttalelsen kommer midt i en uke med politisk uro, ettersom Trumps administrasjon står overfor flere søksmål som utfordrer dens politikk. Kritikere, deriblant USAs tidligere arbeidsminister Robert Reich, har anklaget presidenten for lovløshet, mens andre, som Virginia-senator Tim Kaine, hevder at Trumps tilnærming undergraver rettsstaten.

Kontroversen vokser i takt med at presidenten fortsetter å trosse rettskjennelser, blant annet knyttet til føderal finansiering. Samtidig har Trumps administrasjon vært under kritikk for kontroversielle nedskjæringer og forsøk på å avvikle føderale etater. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse handlingene vil slå ut i domstolene og i offentlighetens øyne.