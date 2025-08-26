Trump møter Sør-Koreas president og nevner samtaler med Kim Jong Un

HQ

Siste nytt om Nord-Korea og Sør-Korea . Trump har uttrykt sin intensjon om å møte Nord-Koreas Kim Jong Un igjen, noe som åpner for fornyet diplomati, samtidig som han ønsket Sør-Koreas president Lee Jae Myung velkommen til Det hvite hus.

"Jeg ser frem til å møte Kim Jong Un i en passende fremtid." Bak smilene utspilte samtalene seg imidlertid mot et bakteppe av anstrengte relasjoner, med uenighet om handelsvilkår, USAs militære tilstedeværelse og interne politiske omveltninger i Seoul.

Hans ønske om et møte for å "etablere fred på den koreanske halvøya" ble velsignet av den sørkoreanske presidenten. "Jeg ser frem til ditt møte med formann Kim Jong Un og byggingen av et Trump Tower i Nord-Korea, og til å spille golf der."

Trump roste sine tidligere møter med Kim, mens Lee oppfordret ham til å spille en rolle i stabiliseringen av halvøya. Til tross for varme ord i offentligheten etterlot begge sider spørsmål om uløste gnisninger, noe som understreker hvor ømtålig partnerskapet fortsatt er.