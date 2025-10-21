Trump og Albanese inngår avtale om sjeldne jordarter USA og Australia har som mål å sikre kritiske mineraler og støtte ubåtsamarbeid.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Trump og Albanese har undertegnet en avtale om å styrke forsyningskjedene for sjeldne jordarter og kritiske mineraler, et tiltak som anses som en motvekt mot Beijings økende innflytelse. Begge landene planlegger store investeringer i gruve- og prosesseringsprosjekter, samtidig som de reduserer regulatoriske hindringer for å øke produksjonen. Lederne signaliserte også fortsatt støtte til ubåtprogrammet AUKUS, og forpliktet seg til felles utvikling og vedlikehold. Mange mener at denne avtalen kan komme til å omforme det indo-pacifiske sikkerhets- og industrilandskapet.