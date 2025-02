Trump og Jordans konge i konflikt om Gazas fremtid

HQ

Donald Trump og Jordans kong Abdullah skal møtes på tirsdag, etter at USAs president har lansert en kontroversiell plan for å omforme Gazas fremtid.

Trumps forslag, som går ut på å gjøre den krigsherjede enklaven om til et luksuriøst knutepunkt og samtidig flytte de palestinske innbyggerne, har vakt harme i hele den arabiske verden. Den jordanske lederen har gått hardt ut mot alle forsøk på å annektere landområder eller tvinge palestinere på flukt, og har advart om at slike tiltak kan destabilisere regionen og gi næring til ekstremisme.

Til tross for at Jordan lenge har vært avhengig av økonomisk og militær bistand fra USA, har Trump antydet at han vil kutte bistanden dersom landet nekter å ta imot palestinske flyktninger. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vist interesse for Trumps visjon, og Hamas har innstilt gisselutgivelsene på grunn av uenigheter om våpenhvilen, noe som kan endre den diplomatiske dynamikken i Midtøsten. Foreløpig gjenstår det å se hva samtalene vil føre til.