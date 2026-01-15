Trump og Machado møtes i Det hvite hus torsdag for å avgjøre Venezuelas fremtid

HQ

Donald Trump skal møte Venezuelas ledende opposisjonsfigur, María Corina Machado, i Det hvite hus torsdag, og åpner dermed et delikat kapittel i Washingtons planer for det oljerike landet etter at Nicolás Maduro ble tatt til fange tidligere denne måneden.

Machado, som har vunnet Nobels fredspris og lenge har vært en kritiker av Maduro, var ventet å spille en sentral rolle i en overgangsperiode. I stedet har Trump-administrasjonen satt henne på sidelinjen og anerkjent Maduros tidligere visepresident, Delcy Rodríguez, som midlertidig leder, samtidig som de har signalisert at USA har til hensikt å overvåke Venezuelas politiske og økonomiske omstilling.

María Corina Machado // Shutterstock

Møtet kommer samtidig som Trump knytter tettere bånd til Rodríguez' leir, blant annet gjennom en avtale om å kanalisere venezuelansk olje til USA og sette inntektene under amerikansk tilsyn. Politiske fanger har begynt å bli løslatt, men rettighetsgrupper sier at hundrevis fortsatt sitter bak lås og slå.

Machado har offentlig hyllet Trump og takket ham for å ha styrtet Maduro, samtidig som hun har insistert på at hun er klar til å lede Venezuela dersom det blir avholdt frie valg. Det gjenstår å se om torsdagens samtaler vil gi henne ny innflytelse eller bare understreke hennes marginale rolle...

Dette er en nyhetssak under utvikling...