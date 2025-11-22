Trump og Mamdani finner uventet felles grunn under sitt første møte i Det ovale kontor

HQ

USAs president Donald Trump og New Yorks nyvalgte borgermester Zohran Mamdani holdt et uvanlig hjertelig møte i Det hvite hus på fredag, noe som gjorde et år med skarpe angrep til et av 2025s mest usannsynlige politiske par.

Til tross for måneder med gjensidig kritikk, lente begge lederne seg til felles prioriteringer: New York, populistiske meldinger og de økende levekostnadene. De to diskuterte hvordan man kan gjøre boliger, dagligvarer og strøm rimeligere, og Mamdani fokuserte på republikanske newyorkere som støttet Trump, og deres bekymringer for daglige utgifter.

Møtet ga også Mamdani anledning til å ta opp bekymringer om potensiell føderal inngripen i byen, mens Trump benyttet anledningen til å forsterke sin posisjon bak Resolute Desk. Deres offentlige meningsutvekslinger tydet på en midlertidig våpenhvile, selv om begge fortsetter å navigere etter press fra sine egne politiske baser. For mer, sjekk ut videoen nedenfor.