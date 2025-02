Trump og Netanyahu diskuterer våpenhvile i Gaza midt i en spent politisk situasjon

HQ

Benjamin Netanyahu besøker Washington for første gang siden regjeringen hans ble etterlyst internasjonalt, og han og president Donald Trump diskuterer den skjøre våpenhvilen i Gaza, den pågående gisseldramaet og fremtiden for Midtøsten-diplomatiet.

Trump tar æren for å ha fått i stand våpenhvilen, men har samtidig advart om at den kanskje ikke vil vare. Netanyahu, som er under press fra allierte på høyresiden som krever en tilbakevending til krig, ønsker også å diskutere Iran og en mulig normaliseringsavtale med Saudi-Arabia.

I mellomtiden presser hardlinerne i både Israel og USA på for å fordrive palestinerne, noe som avvises av viktige arabiske nasjoner. Ifølge rapporter skal Netanyahu også ha møtt evangeliske ledere og Trumps utvalgte ambassadør, en mangeårig motstander av en palestinsk stat.