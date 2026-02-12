Trump og Netanyahu inngår ingen avtale om Iran

HQ

President Donald Trump sa onsdag at hans møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke førte til noen "endelig" avtale om hvordan Iran skal håndteres, men at forhandlingene med Teheran vil fortsette. De to lederne møttes privat i over to og en halv time på Mar-a-Lago, og det var deres syvende møte siden Trump kom tilbake til makten.

Netanyahu forsøkte å utvide USAs diplomati med Iran utover atomspørsmål til også å omfatte begrensninger på raketter og støtte til væpnede grupper, og understreket Israels sikkerhetsbekymringer. Trump antydet at en foretrukket avtale ikke ville innebære iranske atomvåpen eller raketter, men tilbød ingen formell forpliktelse til Netanyahus krav. Israel er fortsatt skeptisk til en snever atomavtale som ignorerer missilprogrammer eller støtte fra stedfortredere.

Diskusjonene berørte også Gaza, der Trump presser på for en våpenhvile og en gjenoppbyggingsplan, selv om fremdriften har stoppet opp. Samarbeidet mellom USA og Israel vil fortsette når forhandlingene med Iran gjenopptas, og begge sider vil følge nøye med på Teherans atomprogram og den militære utviklingen i regionen...