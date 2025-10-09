Trump og Nobels fredspris: Kan han få det til?
Bare timer før Nobels fredspris kunngjøres, tar Trump på seg æren for å ha avsluttet åtte kriger.
Mens verden venter på fredagens kunngjøring av Nobels fredspris, er alles øyne rettet mot én mann som mener at prisen allerede burde ha hans navn på den: USAs president Donald Trump.
Siden han kom tilbake til makten i januar, har Trump gjentatte ganger erklært seg selv som den mest verdige kandidaten, med henvisning til sin rolle som megler for våpenhviler fra Gaza til Kaukasus. Trump tar æren for å ha avsluttet åtte kriger:
- Kambodsja og Thailand.
- Kosovo og Serbia.
- Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Rwanda.
- Pakistan og India.
- Israel og Iran.
- Egypt og Etiopia.
- Armenia og Aserbajdsjan.
- Israel og Palestina.
Støttespillere, deriblant Netanyahu og ledere i Armenia og Aserbajdsjan, har nominert ham. Kritikerne påpeker imidlertid at Trump også har godkjent militære angrep i Jemen, Iran og Somalia, og at han har truet med å annektere deler av Canada og Grønland.
Hvorvidt Nobelkomiteen ser på handlingene hans som diplomati eller politisk teater, gjenstår å se. Men én ting er sikkert: Hvis Trump ikke vinner, vil reaksjonen fra presidenten bli alt annet enn stille. Hva tenker du om dette?
Vinneren av Nobels fredspris offentliggjøres 10. oktober.