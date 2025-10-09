Trump og Nobels fredspris: Kan han få det til?

HQ

Mens verden venter på fredagens kunngjøring av Nobels fredspris, er alles øyne rettet mot én mann som mener at prisen allerede burde ha hans navn på den: USAs president Donald Trump.

Siden han kom tilbake til makten i januar, har Trump gjentatte ganger erklært seg selv som den mest verdige kandidaten, med henvisning til sin rolle som megler for våpenhviler fra Gaza til Kaukasus. Trump tar æren for å ha avsluttet åtte kriger:



Kambodsja og Thailand.



Kosovo og Serbia.



Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Rwanda.



Pakistan og India.



Israel og Iran.



Egypt og Etiopia.



Armenia og Aserbajdsjan.



Israel og Palestina.



Støttespillere, deriblant Netanyahu og ledere i Armenia og Aserbajdsjan, har nominert ham. Kritikerne påpeker imidlertid at Trump også har godkjent militære angrep i Jemen, Iran og Somalia, og at han har truet med å annektere deler av Canada og Grønland.

Hvorvidt Nobelkomiteen ser på handlingene hans som diplomati eller politisk teater, gjenstår å se. Men én ting er sikkert: Hvis Trump ikke vinner, vil reaksjonen fra presidenten bli alt annet enn stille. Hva tenker du om dette?

Vinneren av Nobels fredspris offentliggjøres 10. oktober.