Verdensnyheter

Trump og Nobels fredspris: Kan han få det til?

Bare timer før Nobels fredspris kunngjøres, tar Trump på seg æren for å ha avsluttet åtte kriger.

Mens verden venter på fredagens kunngjøring av Nobels fredspris, er alles øyne rettet mot én mann som mener at prisen allerede burde ha hans navn på den: USAs president Donald Trump.

Siden han kom tilbake til makten i januar, har Trump gjentatte ganger erklært seg selv som den mest verdige kandidaten, med henvisning til sin rolle som megler for våpenhviler fra Gaza til Kaukasus. Trump tar æren for å ha avsluttet åtte kriger:


  • Kambodsja og Thailand.

  • Kosovo og Serbia.

  • Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Rwanda.

  • Pakistan og India.

  • Israel og Iran.

  • Egypt og Etiopia.

  • Armenia og Aserbajdsjan.

  • Israel og Palestina.

Støttespillere, deriblant Netanyahu og ledere i Armenia og Aserbajdsjan, har nominert ham. Kritikerne påpeker imidlertid at Trump også har godkjent militære angrep i Jemen, Iran og Somalia, og at han har truet med å annektere deler av Canada og Grønland.

Hvorvidt Nobelkomiteen ser på handlingene hans som diplomati eller politisk teater, gjenstår å se. Men én ting er sikkert: Hvis Trump ikke vinner, vil reaksjonen fra presidenten bli alt annet enn stille. Hva tenker du om dette?

Vinneren av Nobels fredspris offentliggjøres 10. oktober.

USAs president Donald Trump // Shutterstock

