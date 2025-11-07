Trump og Orban møtes i Washington for å snakke om russisk olje og handel

HQ

USAs president Donald Trump møter Ungarns statsminister Viktor Orban i Washington på fredag, og det forventes at samtalene vil fokusere på Ungarns avhengighet av russisk olje og potensielt økonomisk samarbeid mellom de to allierte.

Det er det første bilaterale møtet mellom de to lederne siden Trump kom tilbake til Det hvite hus i januar. Mens begge deler en hard linje i innvandringsspørsmålet, er de svært uenige i energipolitikken. Trump har oppfordret europeiske land til å "slutte å kjøpe russisk olje" for å strupe Moskvas krigsfinansiering, mens Orban fortsetter å basere seg på russisk olje, et standpunkt som har fått kritikk fra EU og NATO.

Ungarn søker unntak, Trump ser på nye avtaler

Orban har sagt at han håper å forhandle om unntak fra USAs sanksjoner mot russiske energiselskaper og diskutere en mulig diplomatisk vei mellom USA og Russland. I en tale før møtet sa den ungarske lederen at han forventet "vennlige og enkle forhandlinger" med Trump.

Det hvite hus antydet at nye handelsavtaler kunne komme ut av samtalene, og beskrev dem som en mulighet til å styrke båndene "på tvers av ulike bransjer". Til tross for spenninger knyttet til Russland og Kina har forholdet mellom Washington og Budapest blitt varmere under Trump, noe som blant annet har kommet til uttrykk i den nylige gjenopprettelsen av Ungarns visumfritak.